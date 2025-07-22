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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:06
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        13 Mart Mahallesi'nde dün gece sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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