Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Akarsu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CTH 902 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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