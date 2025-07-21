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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:50 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:50
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Akarsu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CTH 902 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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