Kızıltepe'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin bir odasında hasara neden oldu.
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