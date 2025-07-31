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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:42
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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 EKT 73 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada tır sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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