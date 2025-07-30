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        Mardin'de Yalım Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:49
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        Mardin'de Yalım Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından, mahallede uzun süredir yaşanan atık su sorununun giderilmesi amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Mahallede, yapılan çalışmayla yeni yerleşim ve eski yerleşim yerlerinden çevreye akan atık suların yol açtığı çevre kirliliği, kötü koku ve halk sağlığı riski ortadan kaldırıldı.

        Çalışmada, 3 bin metre uzunluğundaki atık su hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Aziz Başcı, sorunun çözümünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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