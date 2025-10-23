Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendilerine ve çocuklarına yönelik ödemiş olduğu eğitim ve öğretim yardımını bu sene yarın ödemeye başlayacağız. Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödemeyi yarın inşallah gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, Ömerli ilçesine geçti.

Belediye bahçesinde düzenlenen "Ömerli 7. Bağ Bozumu Harire" etkinliğine katılan Işıkhan, burada "harire" (pekmezle yapılan yöreye özgü tatlı) yaptı, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Belediye tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Işıkhan, bugün Ömerlili vatandaşlar için hizmet kapısı olan ilçe belediyesine yeni bir bina kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediyelerin vatandaşlara hizmetteki önemine değinen Işıkhan, "Belediyeler aynı zamanda şehirlerimizin kalkınma sürecini başlatan birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren milli iradenin makamlarıdır. Bu sebeple ilçelerimizde ve illerimizdeki hizmet ağlarımız ne kadar kuvvetli olursa hem yerelde hem de genelde kalkınma sürecimizde o kadar hızlı, bereketli ve verimli olur." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Ömerli Belediyesinin bu süreci başarılı yürüten belediyelerden biri olduğunu belirterek, AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve genişlediğini kaydetti. İlçenin altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, kamu binalarından duble yollara, sanat merkezlerinden spor merkezlerine kadar her caddesi ve her sokağı her gün yeni bir hizmetle tanıştığına işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda Ömerli'nin Mardin'in yükselen değeri olma yolunda emin adımlarla ilerleyişine şahit olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz böylesine değerli eserleri bu ilerleyişi perçinleyen vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendiren önemli vesileler olarak görüyoruz. 23 yıllık iktidarımız boyunca sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir il ve ilçemize sayısız eserler kazandırdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet vizyonu sayesinde belediyecilik tarihini yeniden yazan AK Parti bugün sadece kendi seçmeninin değil 85 milyonun itimadını kazanmıştır. AK Parti olarak bizim derdimiz millet, davamız memleket davasıdır. Halka hizmet etmeyi Hakk'a hizmet etme şiarıyla hayata geçiren bir partiyiz. Bu anlayışla yerel yönetimlerin gayreti, devletimizin önümüzdeki yüzyılı planlayan vizyonu ile buluştuğunda ortaya Türkiye Yüzyılı'na yaraşır dünya standartlarının da üzerinde bir şehrin çıkması kaçınılmaz olacaktır. Söz konusu ülkemizin ve milletimizin istikbali olduğunda gözümüz daima yükseklerde olmaya devam edecektir."

Gerek çalışma hayatında gerekse sosyal güvenlik sisteminde milletin refahını artıracak her türlü çalışmayı hayata geçirmeye gayret ettiklerini dile getiren Işıkhan, "Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendilerine ve çocuklarına yönelik ödemiş olduğu eğitim ve öğretim yardımını bu sene yarın ödemeye başlayacağız. Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödemeyi yarın inşallah gerçekleştireceğiz. Vazife ve harp malulü kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Mardin için halka hizmetin de yatırımın da en iyisini hedeflemeye devam edeceklerini aktaran Işıkhan, bu noktada Ömerlilere, Mardinli hemşehrilerine ve gece gündüz demeden çalışan Ömerli Belediye Başkan Hüsamettin Altındağ'a güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Işıkhan, belediye binasını ilçeye kazandıran başta Belediye Başkanı Altındağ ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ömerli'ye ve diğer ilçelerimize Mardin'in genelinde yapılan yatırımlar noktasında destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu güzel eserde olduğu gibi aziz milletimize, Mardinli hemşehrilerimize daha nice hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin bizlere. Belediye binamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.