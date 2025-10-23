Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 22:56 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör ve 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, çok sayıda silah parçası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Bakan Işıkhan: AK Parti, 85 milyonun itimadını kazanmıştır (2)
        Bakan Işıkhan: AK Parti, 85 milyonun itimadını kazanmıştır (2)
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde...
        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu
        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (2)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (2)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (1)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (1)