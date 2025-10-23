Mardin'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör ve 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, çok sayıda silah parçası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.