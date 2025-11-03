Mardin'de çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Masal Bavulu Projesi" kapsamında, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje ile kent merkezine uzak mahallelerde öğrenim gören çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, hayal güçlerini zenginleştirmek ve okuma sevgisini arttırmak amaçlanıyor.

Ekipler, köy okullarını ziyaret ederek çocuklarla masal dinletileri, drama etkinlikleri, boyama atölyeleri ve eğitici oyunlar gerçekleştiriyor.

Açıklamada, projenin Mardin'in tüm ilçelerinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.