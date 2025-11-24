Mardin'de 11'inci kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde pencereden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Nur Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan M.A, 11'inci kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
