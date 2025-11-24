Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mardin - Diyarbakır kara yolunun kırsal Yüce Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Perihan T. (40), Erdal T. (42) ve Hasan Ali T. (2) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Perihan T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Midyat'ta kış tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı
        Midyat'ta kış tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı
        Midyat'ta "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Midyat'ta "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de aranan 80 şüpheli yakalandı
        Mardin'de aranan 80 şüpheli yakalandı
        Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı
        Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı