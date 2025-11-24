Mardin'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mardin - Diyarbakır kara yolunun kırsal Yüce Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Perihan T. (40), Erdal T. (42) ve Hasan Ali T. (2) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Perihan T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
