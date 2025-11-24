Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:35
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 17-23 Kasım'da çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

