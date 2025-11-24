Habertürk
        Midyat'ta "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Midyat'ta "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:38
        Midyat'ta "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaymakam Mehmet Kaya, burada, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli kişiler olduğunu belirterek, tüm öğretmenlere sağlık ve başarı diledi.

        Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, öğretmenliğin toplumun kaderini şekillendiren en kıymetli mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kaymakam Kaya, emekli öğretmenlere plaket takdim etti.

