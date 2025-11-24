Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 79 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:13
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 17-23 Kasım'da merkez Artuklu ilçesinde tarihi birinci cadde ve çevresinde şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda umuma açık 50 iş yeri kontrol edildi. Belirlenen saatler dışında müzik yayını yapan işletmelerin yayınları sonlandırıldı.

        Yüksek sesle müzik yayanı ve trafik kuralı ihlallerinden 79 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

