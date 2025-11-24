Mardin'de 79 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Mardin'de 79 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 17-23 Kasım'da merkez Artuklu ilçesinde tarihi birinci cadde ve çevresinde şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda umuma açık 50 iş yeri kontrol edildi. Belirlenen saatler dışında müzik yayını yapan işletmelerin yayınları sonlandırıldı.

Yüksek sesle müzik yayanı ve trafik kuralı ihlallerinden 79 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.