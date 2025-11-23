Mardin'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde şüphelilerin saklandıkları adreste yapılan aramada, Suriye uyruklu zanlı ve 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığında İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

