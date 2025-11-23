Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığında İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        İlçenin Bağlar Mahallesi'nde şüphelilerin saklandıkları adreste yapılan aramada, Suriye uyruklu zanlı ve 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan organizatör E.S.S. (22) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Mardin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Mardin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmaların...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmaların...
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışmaları Mardin'de başladı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışmaları Mardin'de başladı
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Mardin'de
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Mardin'de
        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi ge...
        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi ge...