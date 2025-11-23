Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:38 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:38
        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı yapıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, burada konferans verdi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Göktaş, dünyanın farklı şehirlerinde milyonlarca insanın Filistin ve Gazze için ayağa kalktığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

