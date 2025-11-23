Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı yapıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, burada konferans verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Göktaş, dünyanın farklı şehirlerinde milyonlarca insanın Filistin ve Gazze için ayağa kalktığını ifade etti.
