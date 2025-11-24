"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı İngiltere'de belgesel olacak

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" olan Sultan Kösen, İngiltere'de hayatının anlatılacağı belgesel çekimlerine katılacak.

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde doğan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

Gittiği her ülkede yoğun bir ilgiye karşılaşan dev adam Kösen, 25 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak.

Yaklaşık bir hafta boyunca Londra'da bulunacak Kösen, uluslararası bir film yapım şirketi tarafından çekilecek belgeselinde hayatını anlatacak.

Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ni de ziyaret ederek boyunu ölçtürüp rekorunu yeniden tescil ettirecek olan Kösen, daha sonra kentin simge yerlerinde kendisinin de yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nı imzalayacak.

İngiltere yolcusu dev adam Sultan Kösen, AA muhabirine, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı" ünvanını yıllardır korumanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rekorlar kitabına girdiği 2009 yılından bu yana rekorunu kimseye kaptırmadığını ifade eden Kösen, "Yaklaşık 16 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekorumu koruyorum. Ellerim dünyanın en büyük elleri, ayaklarım 61 bir numara, dünyanın en büyük ayakları. 16 yıldır bu rekoru korumak çok güzel bir duygu, gurur verici." dedi.

- "Güzel Türkiye'mizi dünyaya taşıyoruz"

Kösen, 16 yıldır sürekli seyahat halinde olduklarını, dünyanın farklı ülkelerini gezdiğini anlatarak, ülkesini dünyada temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

En çok ziyaret ettiği yerlerden birinin de Londra olduğunu dile getiren Kösen, şunları söyledi:

"Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisinin bulunmasından dolayı sürekli oraya gidiyoruz. Şimdi Londra'da hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek. Onun için Londra'ya gidiyorum. 4-5 gün boyunca hayatımı belgesele dönüştürecekler. Daha sonra Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisini ziyaret edeceğiz. Londra'da takipçilerimize ve hayranlarımıza verilmek üzere rekorlar kitabının imza günü olacak. Herkesin merak ettiği hayatımla ilgili tüm detaylı bilgiler belgeselde yer alacak. Ülkemizi tanıtıyoruz, ülkemizi, güzel Türkiye'mizi, kültürümüzü dünyaya taşıyoruz, gururluyum, sevinçliyim. Dünya zaten Sultan Kösen'i tanıyor, artık herkes tanıyacak."