Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya silahla ateş etti.
Kavgada, Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatılırken mahallede de güvenlik önlemi alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.