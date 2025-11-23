Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya silahla ateş etti.

        Kavgada, Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatılırken mahallede de güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        2 ailenin sopalı kavgası, jandarmanın müdahalesiyle sona erdi; 6 yaralı
        2 ailenin sopalı kavgası, jandarmanın müdahalesiyle sona erdi; 6 yaralı
        Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Mardin'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Mardin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Mardin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
        Nusaybin'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı düzenlendi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmaların...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmaların...