Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapıda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapıda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), kent genelinde yağışlı havalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, atık su hatları ve rögarları tıkanmalara yol açabilecek ıslak mendil, çocuk bezi, bulaşık süngeri, cam ve teneke şişeler, kumaş parçaları, taş, kum, atık yağlar ve hayvansal atıklar gibi katı maddelerden temizliyor.

        Ayrıca zarar gören rögar kapaklarında bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor, yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan kapaklar trafik güvenliği için düzenleniyor.

        Ekipler, atık su hatlarına boru içerisinde tıkanmaya sebebiyet verebilecek katı atık, ve çöp atılmaması konusunda vatandaşların daha hassas ve duyarlı olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışmaları Mardin'de başladı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışmaları Mardin'de başladı
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Mardin'de
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Mardin'de
        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi ge...
        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi ge...
        Mardin'de 2 tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kaza sonrası alev alan tır s...
        Mardin'de 2 tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kaza sonrası alev alan tır s...
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada TIR alev aldı; o anlar kamerada
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada TIR alev aldı; o anlar kamerada
        Mardin'de trafik kazasında tırın alev alması güvenlik kamerasında
        Mardin'de trafik kazasında tırın alev alması güvenlik kamerasında