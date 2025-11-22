Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapıda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), kent genelinde yağışlı havalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, atık su hatları ve rögarları tıkanmalara yol açabilecek ıslak mendil, çocuk bezi, bulaşık süngeri, cam ve teneke şişeler, kumaş parçaları, taş, kum, atık yağlar ve hayvansal atıklar gibi katı maddelerden temizliyor.

Ayrıca zarar gören rögar kapaklarında bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor, yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan kapaklar trafik güvenliği için düzenleniyor.

Ekipler, atık su hatlarına boru içerisinde tıkanmaya sebebiyet verebilecek katı atık, ve çöp atılmaması konusunda vatandaşların daha hassas ve duyarlı olmalarını istedi.