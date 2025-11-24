Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:20 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:20
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında, öğretmenlerin akıl, kalp ve ruh bütünlüğü içerisinde ilim ışığıyla yetiştirdiği her bir Türk evladının "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederek, geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağladığını belirtti.

        Güçlü ve tam bağımsız Türkiye için fedakarca çalışan eğitim neferleri öğretmenlere şükranlarını sunduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi minnetle ve hayırla yad ediyorum. Görevleri başında olan ve emekli olan tüm öğretmenlerimize başarı, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

