        Mardin Haberleri

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi gezdi

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:46
        Mardin Büyükşehir Belediyesinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Xuebin ve beraberindekiler Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisini gezdi.

        Xuebi, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu'ndan sergi hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

