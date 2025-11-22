Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de sergi gezdi
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisini ziyaret etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Xuebin ve beraberindekiler Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisini gezdi.
Xuebi, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu'ndan sergi hakkında bilgi aldı.
