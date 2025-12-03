Habertürk
Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:31
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 21 ekip ve 52 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

        Bu kapsamda 6 okul çevresi, 9 umuma açık yer, 5 metruk bina, 11 park ve bahçe kontrol edildi, 875 kişi sorgulandı, 297 araç ve sürücüsü denetlendi, 18 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

