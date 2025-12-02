Mardin'de Diyarbakır Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Bulvarı'nın geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında yapılacak yatay geçiş ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle 3 Aralık 2025 Çarşamba saat 21.00 itibarıyla Diyarbakır Bulvarı geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bu nedenle Mardin'den Diyarbakır yönüne giden sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi yanından geçen yolu, Diyarbakır'dan Mardin'e gelen sürücüler da Vefa Evleri Kavşağı'nı alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Öte yandan, Vali Ozan Caddesi'nde ve Dicle Elektrik bölgesinde süren çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.