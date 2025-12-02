Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hidroelektrik santralinde yüksekten düşen işçi öldü

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Giriş: 02.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:43
        Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde çalışan Nimet Cengiz (38), dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

