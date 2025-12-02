Mardin'de hidroelektrik santralinde yüksekten düşen işçi öldü
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde çalışan Nimet Cengiz (38), dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.