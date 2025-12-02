Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:40
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9 ekip ve 50 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

        Bu kapsamda 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina, 9 park ve bahçe kontrol edildi, 752 kişi sorgulandı, 235 araç ve sürücüsü denetlendi, 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.

