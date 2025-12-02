Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9 ekip ve 50 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Bu kapsamda 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina, 9 park ve bahçe kontrol edildi, 752 kişi sorgulandı, 235 araç ve sürücüsü denetlendi, 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.