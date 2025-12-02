Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, 375 uyuşturucu hap, 231 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 292 gram skunk, 56 sentetik ecza ve 6 gram kokain ele geçirildi, 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24-30 Kasım'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

