Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

        Mardin Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:54
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24-30 Kasım'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 375 uyuşturucu hap, 231 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 292 gram skunk, 56 sentetik ecza ve 6 gram kokain ele geçirildi, 29 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

