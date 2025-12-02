Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çocuklara trafik eğitimi verildi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuk ve vatandaşlar için bilgilendirici, eğitici ve farkındalık artırıcı çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ekipler Artuklu Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya polislik mesleğini tanıttı, trafik kuralları hakkında eğlenceli ve öğretici bir eğitim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

        KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu, uygulamayı yüklemek isteyenlere destek olundu ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek

        Benzer Haberler

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması
        Mardin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
        Mardin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
        Mardin'de 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Mardin'de 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Mardin'de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de aynı aileden 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada aileden hassa...
        Mardin'de aynı aileden 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada aileden hassa...
        Mardin'de eşi ve 5 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabe...
        Mardin'de eşi ve 5 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabe...