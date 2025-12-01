Habertürk
        Mardin'de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 78 bin paket sigara ele geçirildi.

        Giriş: 01.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:57
        Mardin'de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 78 bin paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Kızıltepe'de kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

