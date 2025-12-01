Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin ailenin ifadesine başvuruldu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaya ailesinin ifadesine başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:14
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin ailenin ifadesine başvuruldu
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaya ailesinin ifadesine başvuruldu.

        Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu çerçevede Mehmet Kaya'nın annesi, babası ve 3 kardeşi İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

        - "Yakın zamanda olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını düşünüyoruz"

        Aile fertleri ve ailenin avukatları emniyetteki işlemlerin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Avukat Nurullah Öner, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu anımsatarak, konuyla ilgili aralıklarla basına açıklama yaptıklarını söyledi.

        Öner, gizlilik kararına rağmen birçok asılsız bilginin paylaşıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız açıklamalarda belirttik, emniyet ve başsavcılık gerekli çalışmaları yürütüyor ve bildirmeleri gereken bilgileri bizimle paylaşıyor. Bu aşamada aileyi ve üç merhumun anısını zora sokacak paylaşımlardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Paylaşımlara daha büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını talep ediyoruz. Yakın zamanda olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını düşünüyoruz. Emniyet bu konuda titizlikle çalışıyor. Ailenin talebi de bu yöndedir."

        Gizlilik kararı nedeniyle paylaşabilecekleri bilgilerin sınırlı olduğunu dile getiren Öner, soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama sayısında artış olabileceğini belirtti.

        Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya da aile olarak iddialardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        "Çok fazla asılsız haber yayınlanmaya başladı. Acımız büyük. Her gün yeniden aynı acıyı yaşamamıza neden olan paylaşımlar yapılıyor. Biz temiz bir aileyiz, düşmanlığımız, husumetimiz, borcumuz yok. Kardeşim ve eşi üniversite mezunu insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllardır Kızıltepe'de esnaflık yapıyoruz. Bütün çevrede tanınan insanlarız." ifadelerini kullanan Kaya, asılsız haberlerin aileyi karaladığını kaydetti.

        Kaya, dosyada gizlilik kararı bulunduğuna işaret ederek, "Bize bile bilgi verilmiyor. Gerektiği zaman, gerekli yerler bize bilgi verecek. Emniyete ve savcılığa güveniyoruz. Canla başla çalışıyorlar." diye konuştu.

        Kaya, tutuklanan bir şüphelinin babasıyla geçmişte esnaflık ilişkisi nedeniyle tanışıklıklarının bulunduğunu anlatarak, 2006'dan bu yana ilçede esnaflık yaptıklarını belirtti.

        Kardeşlerinin hala esnaflık yaptığını dile getiren Kaya, "Sizden ricam lütfen çarpıtılmış haberler yapılmasın. Bırakın acımızı yaşayalım. Asılsız haberler acımızın üstüne tuz, biber olmasın." ifadelerini kullandı.

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.C, V.E. ve B.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

