BBP Genel Başkanı Destici Mardin'de konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye terörden bütün bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı hale getirilecektir." dedi.

Destici, Mardin'deki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Destici, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Daha sonra Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçen Destici, burada basın mensuplarına, kentin tarihi dokusuyla bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Mardin'in farklı kültür, inanç ve etnik kökenden insanların bir arada, kardeşçe yaşadığı huzur şehri olduğunu ifade eden Destici, kentte dün güçlü ve heyecanı yüksek bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Destici, "Terörsüz bir Türkiye var zaten şu anda. Bu bütün bölgede hissediliyor çünkü bölgenin tamamını geziyorum. Hele de bu dönemde il kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz vesilesiyle daha fazla gezdik. Burada da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye terörden bütün bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı hale getirilecektir." diye konuştu.