BBP Genel Başkanı Destici Mardin'de konuştu:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye terörden bütün bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı hale getirilecektir." dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye terörden bütün bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı hale getirilecektir." dedi.
Destici, Mardin'deki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Destici, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.
Daha sonra Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçen Destici, burada basın mensuplarına, kentin tarihi dokusuyla bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi.
Mardin'in farklı kültür, inanç ve etnik kökenden insanların bir arada, kardeşçe yaşadığı huzur şehri olduğunu ifade eden Destici, kentte dün güçlü ve heyecanı yüksek bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti.
Destici, "Terörsüz bir Türkiye var zaten şu anda. Bu bütün bölgede hissediliyor çünkü bölgenin tamamını geziyorum. Hele de bu dönemde il kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz vesilesiyle daha fazla gezdik. Burada da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye terörden bütün bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı hale getirilecektir." diye konuştu.
Kentteki ziyaretleri kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u da ziyaret ettiğini anımsatan Destici, Akkoyun göreve geldikten sonra belediyenin kentte güzel hizmetler yaptığını gördüklerini ifade etti.
"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Destici, şunları kaydetti:
"Türkiye ne kadar terörden arınırsa, terörden temizlenirse o zaman oraya harcanacak bütçeler, yatırıma, yola, suya harcanacak. Bu düşüncelerimizi defaten dile getirdik. Keşke samimi olsalar, keşke devletin, hükümetin, siyasetin kendilerine uzattığı eli samimi bir şekilde sıkıp da samimi bir şekilde silah bıraksalar, kendilerini feshetseler ve gerçekten bir Türkiye partisi haline gelse, siyasi partileri ama bugün bile bunu görüyor muyuz, maalesef görmüyoruz."
Destici, Mardin'deki temasları kapsamında şehit ailelerini ve güvenlik korucularını da ziyaret ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.