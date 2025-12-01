Habertürk
Habertürk
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        01.12.2025 - 15:10
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.G'nin (24) kullandığı 06 ZIN 91 plakalı otomobil, Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki G.G (25) ve D.G (7) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

