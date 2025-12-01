Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Daha önce sık tekrar eden arızalar tamamen giderildi.

Çalışmayla, Temelli, Yoncalı, Karabayır, Kartalkaya ve Bağözü mahalleleri ile Konaklı mezrasına içme suyu sağlayan grup içme suyu tesisindeki sorun projeyle ortadan kaldırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit ilçesinde Yoncalı ve Karabayır mahalleleri arasında yer alan 3,5 kilometrelik isale hattı üzerinde ara terfi istasyonu inşaatı tamamlanarak, devreye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.