Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentteki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentteki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit ilçesinde Yoncalı ve Karabayır mahalleleri arasında yer alan 3,5 kilometrelik isale hattı üzerinde ara terfi istasyonu inşaatı tamamlanarak, devreye alındı.

        Çalışmayla, Temelli, Yoncalı, Karabayır, Kartalkaya ve Bağözü mahalleleri ile Konaklı mezrasına içme suyu sağlayan grup içme suyu tesisindeki sorun projeyle ortadan kaldırıldı.

        Daha önce sık tekrar eden arızalar tamamen giderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        MARSU, Dargeçit'te içme suyu hattını rahatlatacak çalışmayı tamamladı
        MARSU, Dargeçit'te içme suyu hattını rahatlatacak çalışmayı tamamladı
        Mardin'de aranan 67 şahıs yakalandı
        Mardin'de aranan 67 şahıs yakalandı
        Yıldız Tarım, Mardin'de yerli tohum üretimini güçlendirip ihracatta hedef b...
        Yıldız Tarım, Mardin'de yerli tohum üretimini güçlendirip ihracatta hedef b...
        Türkiye şampiyonu İzla, atıcı annesi, babası ve rekortmen ablasının izinden...
        Türkiye şampiyonu İzla, atıcı annesi, babası ve rekortmen ablasının izinden...
        Mardin'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Mardin'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı