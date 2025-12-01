Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 24-30 Kasım'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.
