Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Cevizlik Mahallesi'nde Ümit K. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.