Mardin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mercimekli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FV 7982 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.