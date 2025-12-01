Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Mercimekli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FV 7982 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        BBP Genel Başkanı Destici Mardin'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici Mardin'de konuştu:
        Mardin'de çarpışan iki tırdan biri yandı
        Mardin'de çarpışan iki tırdan biri yandı
        Mardin'de otomobil devrildi: 3 yaralı
        Mardin'de otomobil devrildi: 3 yaralı