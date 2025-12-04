Habertürk
Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:13
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 20 ekip ve 48 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

        Bu kapsamda, 7 okul çevresi, 11 umuma açık yer, 6 metruk bina, 10 park ve bahçe kontrol edildi, 984 kişi sorgulandı, 324 araç ve sürücüsü denetlendi, 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.

