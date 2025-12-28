Habertürk
Habertürk
        Nusaybin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Nusaybin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 28.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:57
        Nusaybin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAL 429 plakalı otomobil, Girmeli Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

