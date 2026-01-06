Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de öldürülen iki kız kardeşin cenazesi Suriye'ye gönderildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Suriyeli iki kız kardeşin cenazesi ülkelerine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:16
        8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde dün silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen iki kardeşin cenazesi toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

        - "Mahalleli olarak üzüntülüyüz"

        8 Mart Mahallesi muhtarı Orhan Yıldız, gazetecilere, mahallede yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Mahallelerinde Süheyla Özdaş'ın ikamet ettiğini belirten Yıldız, kardeşinin ise yanına misafir olarak geldiğini öğrendiklerini söyledi.

        Yıldız, "Süheyla Özdaş yıllar önce eşini kaybettikten sonra mahallemize yerleşmişti, çocuğu yoktu. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan bir kişiydi. Mahalleli kendisinden memnundu. Olayı 24.00 sularında öğrendik. Olay yerine geldiğimizde maalesef iki kardeşin de cansız bedenini gördük. İnşallah en kısa sürede aydınlatılır. Mahalleli olarak üzüntülüyüz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

        Mahallede yaşayan Abdülkerim Alkan da Süheyla Özdaş'ın komşuları olduğunu belirterek, "Mahallede sakin bir yaşam sürüyordu. Kardeşini çok bilmiyorduk. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Polisleri görünce dışarı çıktık. Evde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylediler. Komşumuzun hiçbir zararını görmedik. Bütün mahalle ondan memnundu. Çok üzgünüz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

