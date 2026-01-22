Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kırsal Eymirli Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACN 726 plakalı hafif ticari araç ile 47 AEM 892 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

