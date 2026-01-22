Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:29
        Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenikent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

