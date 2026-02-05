Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:23
        Mardin'de bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İnceleme yapan ekipler, evde piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.

        Patlamada yaralanan Halime T. (16), Nimet T. (45) ve Türkiye T. (79) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Patlama nedeniyle evde ve yakındaki bir araçta hasar oluştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

