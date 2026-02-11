Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        MARSU, 37 yıllık içme suyu deposunun yerine yenisini inşa etti

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde 150 tonluk yeni içme suyu deposu inşa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:33 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        MARSU, 37 yıllık içme suyu deposunun yerine yenisini inşa etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde 150 tonluk yeni içme suyu deposu inşa etti.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve yeni yapılaşmaların ihtiyaçlarına uygun altyapı hizmeti sunmak amacıyla şehir genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

        Bu doğrultuda Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde 37 yıldır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle risk oluşturan ayaklı su deposunun çevreye tehdit oluşturmaması için kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip mahallede su arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için yıkımı yapılan deponun yerine hızla 150 ton kapasiteli yeni deponun inşasına başlandı.


        İnşası tamamlanan deponun, mekanik ve boru bağlantılarının yapılmasının ardından mevcut şebeke hattına bağlantısı sağlanarak hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen muhtar Abdulkerim Sezgin, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada talepte bulunduğunu belirtti.


        Sezgin, şunları kaydetti:


        "Eski kulenin 37 yılı oldu, zamanı geçti ve yukarıdan dökülmeye başladı. Mahalle muhtarları olarak biz toplantıya katıldık. Herkes talep ve isteklerini söyledi. Bizde o anda valimize talebimizi aktardık. İhtiyacımız vardı. Arkadaşları keşfe gönderdiler, uygun gördüler. Yeni yapılan kule de çok güzel yapıldı. Çok önemli bir hizmet. İçme suyu çok önemlidir. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına şükranlarımı arz ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Benzer Haberler

        Mardin'de okul servis sürücülerine eğitim verildi
        Mardin'de okul servis sürücülerine eğitim verildi
        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı
        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı
        Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı