MARSU, 37 yıllık içme suyu deposunun yerine yenisini inşa etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde 150 tonluk yeni içme suyu deposu inşa etti.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve yeni yapılaşmaların ihtiyaçlarına uygun altyapı hizmeti sunmak amacıyla şehir genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.



Bu doğrultuda Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde 37 yıldır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle risk oluşturan ayaklı su deposunun çevreye tehdit oluşturmaması için kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.



Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip mahallede su arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için yıkımı yapılan deponun yerine hızla 150 ton kapasiteli yeni deponun inşasına başlandı.





İnşası tamamlanan deponun, mekanik ve boru bağlantılarının yapılmasının ardından mevcut şebeke hattına bağlantısı sağlanarak hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen muhtar Abdulkerim Sezgin, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada talepte bulunduğunu belirtti.





Sezgin, şunları kaydetti:





"Eski kulenin 37 yılı oldu, zamanı geçti ve yukarıdan dökülmeye başladı. Mahalle muhtarları olarak biz toplantıya katıldık. Herkes talep ve isteklerini söyledi. Bizde o anda valimize talebimizi aktardık. İhtiyacımız vardı. Arkadaşları keşfe gönderdiler, uygun gördüler. Yeni yapılan kule de çok güzel yapıldı. Çok önemli bir hizmet. İçme suyu çok önemlidir. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına şükranlarımı arz ediyorum."

