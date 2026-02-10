Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu.

        Giriş: 10.02.2026 - 18:08 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:08
        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı
        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu.


        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından, sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta, inşa edilerek işletmeye açılan barajların program çerçevesinde işletildiği belirtildi.

        Bölgede baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımların meydana gelebildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle zaruri kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.


        Açıklamada, şunlara yer verildi:


        "Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan ve yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tedbir alınması, nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

