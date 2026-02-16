Mardin'de hırsızlık girişimleri güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 kadın tutuklandı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:31
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen 4 kadından 3'ü tutuklandı.

        İlçenin 13 Mart Mahallesi'nde 10 Şubat'ta bir apartmanda kartla dairelerin kapılarını açmaya çalışırken güvenlik kamerasınca görüntülenen kadınların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen 4 kadından 3'ü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Mardin'de 4 kadının hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, kamera kayıtlarından durumun fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuş, kayıtları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

