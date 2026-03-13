Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evde ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun otopsisinde vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan babası tutuklandı, ağabeyi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 01:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evde ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun otopsisinde vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan babası tutuklandı, ağabeyi serbest bırakıldı.

        Poyraz Mahallesi'ndeki evinde önceki akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan babası A.S. ve ağabeyi H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen çocuğun babası A.S. tutuklandı, ağabeyi H.S. serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Mazıdağı'nda 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili baba tutuklandı, ağabey ser...
        Mazıdağı'nda 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili baba tutuklandı, ağabey ser...
        Mazıdağı'nda iki günde ikinci şüpheli ölüm
        Mazıdağı'nda iki günde ikinci şüpheli ölüm
        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı
        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı
        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...
        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...
        Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
        Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
        Mardin'de şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı
        Mardin'de şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı