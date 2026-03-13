Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evde ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun otopsisinde vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan babası tutuklandı, ağabeyi serbest bırakıldı. Poyraz Mahallesi'ndeki evinde önceki akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan babası A.S. ve ağabeyi H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çocuğun babası A.S. tutuklandı, ağabeyi H.S. serbest bırakıldı.

