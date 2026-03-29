Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Çalışlı Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildekilerden Furkan C'nin (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

