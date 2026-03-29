Mardin'de kuyumcudan altın yüzüğün çalınması anı kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyumcudan altın yüzüğün çalınması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yeni Turan Mahallesi Lozan Caddesi'nde 26 Mart'ta, Süleyman Can'a ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli, vitrinden bir yüzük talep etti.



İş yeri sahibi Can'dan yüzüğü kutuya yerleştirmesini isteyen zanlı, bir süre sonra cep telefonuyla fotoğrafını çektiği altın yüzüğü alıp kaçtı.



Şikayet üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Bu arada, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

