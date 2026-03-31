Mardin'de cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu. Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Süleyman Demirdağ Camisi'nde kadınlar tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emin Ö. (65) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Emin Ö'nün cesedi, Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

