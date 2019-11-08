Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG’li 10 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG’li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 km mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır” denildi.

MARDİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

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