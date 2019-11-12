Krize inat iş yeri açan girişimci kadınlar, siparişlere yetişemiyor Mardin’de Sedef Gülay Erol ve Perihan Altun, mahalli yemekler salonu açtı Girişimci kadınların krize inat açtığı iş yeri şehir dışından sipariş almaya başladı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Mardinli iki girişimci kadın ‘ekonomik kriz var’ sözüne inat mahalli yemekler salonu açtı. Yemeklerinin namı il dışına taşan kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

MARDİN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

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AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

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