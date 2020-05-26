Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.

Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.